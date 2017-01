Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der WM in Frankreich im Achtelfinale. Durch einen klaren 38:24 (21:13)-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister am Dienstagabend vorzeitig die K.o.-Runde und übernahm in der Gruppe C obendrein wieder die Tabellenführung.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der WM in Frankreich im Achtelfinale. Durch einen klaren 38:24 (21:13)-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister am Dienstagabend vorzeitig die K.o.-Runde und übernahm in der Gruppe C obendrein wieder die Tabellenführung. weniger