Die deutsche Nationalmannschaft gewinnt auch ihr fünftes Spiel bei der Handball-WM und zieht als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein. In dieser Form braucht sich das Team vor keinem Gegner zu fürchten. Von Eckhard Czekalla, Rouen

Das war es also mit Rouen. Die 110.000 Einwohner zählende Hauptstadt der Normandie - in der trotz der Kälte viele vor den Cafés und Restaurants auf den Bürgersteigen essen und trinken und in der rote Fußgängerampeln oft nur die Aufmerksamkeit erhöhen, nicht aber die Fortbewegung der Passanten stoppen - war für die deutschen Handballprofis ein gutes Pflaster.

Fünf Begegnungen, fünf Siege - die Spieler von Bundestrainer Dagur Sigurdsson haben sich in ihre WM-Form gespielt. Das wurde in der Partie gegen Kroatien deutlich, einem der Mitfavoriten. In der Form vom Gruppenfinale braucht sich diese Mannschaft vor keinem Gegner zu fürchten, im Gegenteil, sie verbreitet Furcht. Der Weg zum WM-Titel führt über den Europameister - daran besteht kein Zweifel.

Die Mannschaft leistete vor allem in der Abwehr Überragendes. Nun heißt es, am Sonntag gegen Katar ähnlich engagiert zur Sache zu gehen. Im Viertelfinale könnte Slowenien warten. Noch Zukunftsmusik, aber diese Mannschaft lässt erneut Träume entstehen. Der EM-Titel 2016 und Olympia-Bronze in Rio waren keine Momentaufnahmen. Die Spielergeneration wird noch für viele gute Momente sorgen, egal, ob der Nachfolger von Dagur Sigurdsson Markus Bauer oder Christian Prokop heißt.

Die WM in Frankreich hat erneut gezeigt, dass Europa die Sportart dominiert. Brasilien und Katar haben sich als einzige Vertreter eines anderen Kontinents in die Runde der letzten 16 gespielt. Dennoch haben die Nicht-Europäer phasenweise gut mitgehalten. Handball macht sich langsam auf, andere Kontinente zu erobern.

Quelle: RP