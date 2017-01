Gastgeber Frankreich ist bei der Handball-WM dank einer starken zweiten Hälfte mit fünf Siegen aus fünf Spielen ins Achtelfinale marschiert. Island reichte derweil ein Unentschieden, um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

Gegen die bereits ausgeschiedenen Polen setzten sich die Franzosen in der Gruppe A mit 26:25 (13:13) durch. Der Olympia-Vierte von Rio hatte sich mit Titelverteidiger Frankreich lange ein ausgeglichenes Match geliefert.

Island verpasste in der Gruppe B beim 27:27 (15:13) gegen Mazedonien zwar den Sieg, qualifizierte sich aber dennoch am letzten Vorrundenspieltag für das Achtelfinale. Dank der besseren Tordifferenz gegenüber Tunesien ziehen die Isländer als Gruppenvierter in die K.o.-Runde ein.

Tunesiens 43:34 (23:16) gegen Angola vom Mittag reichte nicht mehr fürs Weiterkommen. Russland besiegte in der Gruppe A Brasilien 28:24 (14:15) und sicherte sich Rang drei. Auch die an Position vier stehenden Brasilianer waren bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Bester Werfer der Franzosen war mit sieben Toren Olivier Nyokas. Aufseiten der Polen trafen Tomasz Gebala und Przemyslaw Krajewski mit fünf Treffern am sichersten. Für Island traf Runar Karason siebenmal.

Die Tabellen der Handball-WM

Gruppe A

1. FRANKREICH 5 5 0 0 154:112 10

2. NORWEGEN 4 3 0 1 117:101 6

3. RUSSLAND 5 3 0 2 139:136 6

4. BRASILIEN 5 2 0 3 121:146 4

5. Polen 5 1 0 4 115:125 2

6. Japan 4 0 0 4 97:123 0

Gruppe B

1. SPANIEN 4 4 0 0 124:89 8

2. SLOWENIEN 4 3 1 0 125:100 7

3. MAZEDONIEN 5 2 1 2 139:137 5

4. ISLAND 5 1 2 2 128:121 4

5. Tunesien 5 1 2 2 144:144 4

6. Angola 5 0 0 5 122:191 0

Gruppe C

1. DEUTSCHLAND 4 4 0 0 131:86 8

2. KROATIEN 4 4 0 0 127:98 8

3. Ungarn 4 2 0 2 122:111 4

4. Weißrussland 4 1 0 3 107:120 2

5. Chile 4 1 0 3 97:134 2

6. Saudi-Arabien 4 0 0 4 97:132 0

Gruppe D

1. DÄNEMARK 4 4 0 0 125:101 8

2. SCHWEDEN 4 3 0 1 129:85 6

3. ÄGYPTEN 4 3 0 1 112:110 6

4. KATAR 4 2 0 2 98:97 4

5. Bahrain 4 0 0 4 93:126 0

6. Argentinien 4 0 0 4 82:120 0

Die Mannschaften in VERSALIEN sind für das Achtelfinale qualifiziert

(sid)