Frankreichs "Goldene Handball-Generation" steht bei der Heim-WM im Halbfinale. Der Gastgeber greift nach dem letzten großen Titel. "Wir sind nicht alt", sagt Superstar Nikola Karabatic vor dem Halbfinale gegen Slowenien. Von Eckhard Czekalla

Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe das Halbfinale erreicht war. "Auch als es eng wurde, sind wir nicht in Panik verfallen", sagte Nikola Karabatic (32). Schwedens Handballprofis hatten ihm und seinen Teamkollegen mächtig Druck gemacht. 26:24 führte der Außenseiter im WM-Viertelfinale. Am Ende setzte sich der große Titelfavorit vor 28.010 Zuschauern im Fußballstadion von Lille mit 33:30 durch.

Zwei Spiele trennen die "Les Experts" genannte Mannschaft noch vom Gold. Am Donnerstag warten in Paris die Slowenen, am Sonntag – im Falle eines Sieges – entweder Kroatien oder das Überraschungsteam aus Norwegen. Bei allem Respekt vor den Rivalen, auch beim letzten Auftritt zählt für die "Goldene Generation" nur der Titel. "Wir spüren immer noch die Gier in uns. Wir sind nicht alt", betonte Karabatic. Er gehört zu den Spielern, die Frankreich seit 2006 zum Maß im Welthandball machten. Olympiasieger 2008 und 2012, Weltmeister 2009, 2011 und 2015, Europameister 2006, 2010 und 2014. Nur ein großes Finale wurde verloren, 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio gegen Dänemark.

"Vor unseren Fans den Titel zu holen, das wäre noch einmal was Besonderes", betonte Thierry Omeyer. Der Torhüter, mittlerweile schon 40, könnte als erster Handballer zum fünften Mal Weltmeister werden - 16 Jahre nach der Premiere, übrigens auch in Frankreich. Daniel Narcisse (37) war damals ebenfalls dabei, 2011 war er verletzt. Auch Didier Dinart und Guillaume Gille gehörten zum Team. Seit wenigen Monaten sind sie für die Nationalmannschaft zuständig. Sie lösten Claude Onesta ab, der Daniel Costantini nach der WM 2001 beerbte und nun als General Manager beim Verband arbeitet.

Dinart und Gille müssen nach der WM die Verjüngung vorantreiben. Zwei Nachwuchsleute trumpfen schon bei der WM auf. Rückraumspieler Nedim Remili (21) und Kreisläufer Ludovic Fabregas (20), mit Abstand die Jüngsten im Kader, erzielten 27 (Remili) und 25 Treffer. Sie werden nur von Pascal Mahé, mit seinen 25 Jahren auch noch ein Mann mit Zukunft, übertroffen. Der Profi des Bundesliga-Spitzenreiters SG Flensburg-Handewitt traf bislang 28 Mal und verwandelte gegen Schweden alle sieben Strafwürfe.

Gegen Schweden hielt Omeyer nur zwei von 15 Würfen und wurde nach 24 Minuten von Vincent Gerard abgelöst. Doch der Älteste der alten Männer, von denen auch Michael Giugou (34), Cédric Sorhaindo und Luc Abalo (je 32) die 30 längst überschritten haben, wird heute Abend wieder in den Mittelpunkt rücken. Für ihn und Narcisse wird das Thema Nationalmannschaft spätestens am Sonntag beendet sein. Nicht so für Karabatic. Auch wenn sein Körper die 16 Jahre als Profi spürt, wird er als Führungsfigur noch gebraucht.

Quelle: RP