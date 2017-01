später lesen Handball-WM Norwegen gewinnt Halbfinal-Krimi gegen Kroatien FOTO: afp Teilen

Norwegens Handballer haben ihren sensationellen Siegeszug fortgesetzt und erstmals ein WM-Finale erreicht. Der EM-Vierte bezwang im Halbfinale in Paris den zweimaligen Olympiasieger Kroatien mit 28:25 (22:22, 12:10) nach Verlängerung und fordert im Endspiel am Sonntag (17.30 Uhr) an gleicher Stelle Gastgeber und Titelverteidiger Frankreich heraus.