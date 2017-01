später lesen Handball-WM Mitfavorit Norwegen steht im Achtelfinale FOTO: rtr, SM/MJB Teilen

Twittern





2017-01-17T16:15+0100 2017-01-17T16:15+0100

Die hoch eingeschätzten Norweger haben bei der Handball-WM in Frankreich ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Das Team des ehemaligen Bundesliga-Profis Christian Berge besiegte Brasilien am Dienstag in Nantes klar mit 39:26 (18:13).