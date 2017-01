später lesen Handball-WM Slowenien im Achtelfinale, Ungarn darf hoffen FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Slowenien ist ins Achtelfinale der Handball-WM in Frankreich eingezogen. Mit einem 29:22 (16:10) gegen Mazedonien verbuchte der Vize-Europameister von 2004 in Metz den dritten Sieg im dritten Spiel und ist so in der Gruppe B nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen.