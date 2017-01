später lesen Handball-WM Spanien gewinnt zum Auftakt, Polen unterliegt Norwegen FOTO: rtr, VK Teilen

Der zweimalige Weltmeister Spanien ist mit einem deutlichen Sieg in die Handball-WM in Frankreich gestartet. Der Champion von 2005 und 2013 setzte sich in Metz nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Island 27:21 (10:12) durch.