Handball-WM: Ungarn profitiert von Chiles Niederlage

Ungarn hat bei der Handball-WM in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Der ehemalige Vize-Weltmeister profitierte in der deutschen Gruppe C vom 26:25 (13:13) Saudi-Arabiens gegen Chile.