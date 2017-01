Deutschlands Achtelfinal-Gegner: Katar verpatzt sein letztes Gruppenspiel

Katar hat die Generalprobe für das WM-Achtelfinale gegen die deutschen Handballer verpatzt. Die Mannschaft des spanischen Trainers Valero Rivera unterlag am Freitagabend Olympiasieger Dänemark in Paris mit 29:32.

Bester Werfer der ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierten Dänen, die zahlreiche Spieler geschont hatten, war Jesper Noddesbo mit acht Treffern. Für Katar waren Starspieler Rafael Capote und Youssef Benali mit je fünf Toren am erfolgreichsten. Katar hat damit von fünf Gruppenspielen lediglich zwei gewonnen und geht mit wenig Selbstvertrauen in das Duell mit Deutschland am Sonntag (18.00 Uhr).

Für das Achtelfinale hat sich überraschend auch Deutschlands Gruppengegner Weißrussland qualifiziert. Die Weißrussen besiegten am Freitag Ungarn in Rouen mit 27:25 und sicherten sich im letzten Moment das Ticket für die K.o.-Runde. Bester Werfer der Partie war der Ungar Adam Juhasz mit sieben Toren. Durch den Sieg Weißrusslands platzten auch die Träume Chiles auf den ersten Einzug in ein WM-Achtelfinale. Chile hatte am Nachmittag knapp gegen Saudi-Arabien verloren (25:26).

(dpa)