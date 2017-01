später lesen Handball-WM Kein Deutscher im Allstar-Team Teilen

Nach dem frühzeitigen Scheitern im Achtelfinale hat es erwartungsgemäß kein deutscher Spieler in das Allstar-Team der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich geschafft. Die meisten Akteure in der Top-Sieben, die am Sonntagabend vom Weltverband IHF bekanntgegeben wurde, stellt Vize-Weltmeister Norwegen. Rückraum-Ass Sander Sagosen, Rechtsaußen Kristian Bjørnsen und Kreisläufer Bjarte Myrhol schafften es in die Eliteauswahl. Weltmeister Frankreich stellt in Torwart Vincent Gerard und Rückraumspieler Nedim Remili zwei Akteure und in Nikola Karabatic zudem den MVP der WM. Linksaußen Jerry Tollbring aus Schweden und Kroatiens Regisseur Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel komplettieren das Allstar-Team. Torschützenkönig wurde der Mazedonier Kiril Lazarov mit 50 Treffern.