Handball-WM: Polen verliert auch gegen Brasilien

Polen steht bereits nach dem zweiten Spiel bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich überraschend vor dem Aus. Der WM-Dritte von 2015 unterlag in Nantes gegen Brasilien 24:28 (11:16). Bereits zum Auftakt hatten die Polen gegen Norwegen (20:22) gepatzt. In den letzten drei Begegnungen der Gruppe A trifft das Team von Trainer Talant Duschebajew auf Russland, Japan und Top-Favorit Frankreich.