Handball-WM: Spielerwechsel bei Kroatien: Matulic kommt für Pavletic

Der EM-Dritte Kroatien hat bei der Handball-Weltmeisterschaft den ersten Ausfall zu beklagen.

Rechtsaußen Josip Bozic Pavletic hat sich am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen Chile eine Fußverletzung zugezogen und kann bei der Endrunde in Frankreich nicht mehr eingesetzt werden. Für den 22-Jährigen rückte Jerko Matulic vom französischen Erstligisten Chambéry Savoie HB vor dem Gruppenfinale gegen Deutschland am Freitagabend ins kroatische WM-Aufgebot.