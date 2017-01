später lesen Handball-WM Über sechs Millionen verfolgen Spiele im Livestream Teilen

Über sechs Millionen Handball-Fans haben die Spiele der WM in Frankreich im Livestream auf der Internetseite des Sponsors DKB verfolgt. Insgesamt kam der Livestream auf 18 Millionen Wiedergaben während des Turniers. Den höchsten Wert erreichte das Achtelfinale zwischen Deutschland und Katar (20:21) mit 1,034 Millionen in der Spitze. Das Finale zwischen Frankreich und Norwegen (33:26) hatte 160.280 Zugriffe in der Spitze. Die DKB, Titelsponsor der Handball-Bundesliga, hatte sich die Rechte an Livebildern von der WM gesichert, da sich Rechteinhaber beIn Sports weder mit öffentlich-rechtlichen noch mit anderen Fernsehsendern in Deutschland einigen konnte.