Handball: Zweitliga-Profi verletzt sich bei Autounfall schwer

Handball-Profi Marcel Schliedermann vom Zweitligisten ThSV Eisenach ist in der Nacht zum Montag schwer mit dem PKW verunglückt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 26 Jahre alte Rückraumspieler habe die Intensivstation verlassen, befinde sich aber nach wie vor im Krankenhaus. Seine 19 Jahre alte Beifahrerin liege im Koma. "Nach dem Schock müssen wir uns erst einmal sortieren. Beste Wünsche gehen an Marcel und seine Beifahrerin", sagten ThSV-Manager Karsten Wöhler und Trainer Christoph Jauernik. Der Wagen hatte sich anscheinend auf der A1 bei Bad Oldesloe mehrfach überschlagen.