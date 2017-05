Ljubljana: Handballer stehen mit einem Bein in der EM-Endrunde

Keeper Andreas Wolff war der überragende Rückhalt, Kapitän Uwe Gensheimer der eiskalte Vollstrecker: Dank ihrer Ausnahmekönner haben Deutschlands Handballer nach dem WM-Schock einen glanzvollen Neustart unter Christian Prokop hingelegt. Beim Pflichtspieldebüt des neuen Bundestrainers setzten sich die "Bad Boys" im Topspiel der EM-Qualifikation beim WM-Dritten Slowenien 32:23 (19:12) durch. Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel steuert die DHB-Auswahl damit souverän auf Endrundenkurs.

Gut drei Monate nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der WM lieferte das deutsche Team im Hexenkessel von Ljubljana eine ganz starke Leistung ab. Dank des Erfolges behauptete der Europameister mit 6:0 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe 5 und kann mit einem Heimsieg im Rückspiel am Samstag in Halle vorzeitig das Ticket für die EM 2018 in Kroatien lösen. Bester deutscher Werfer war Gensheimer mit elf Treffern.

