London: Harsche Kritik in England an Mesut Özil

Weltmeister Mesut Özil ist nach dem 1:2 (1:0) des FC Arsenal im Topspiel der englischen Premier League bei Manchester City zum Sündenbock für die Niederlage auserkoren worden. Englische Medien ließen nach der blassen Vorstellung kaum ein gutes Haar an dem 28-Jährigen, auch im Internet wurde Özil zur Zielscheibe der Fans. Der alte Vorwurf: In Topspielen tauche der Edeltechniker regelmäßig ab. "Der Deutsche verschwand in seiner Schale, lief vollkommen unbewaffnet über den Platz", schrieb die Sun über Özil.