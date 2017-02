später lesen Frankfurt/M. Hasebes Elfmeter sprengt Darmstadts Abwehrbollwerk Teilen

Twittern





2017-02-05T19:52+0100 2017-02-06T10:08+0100

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat durch den 2:0-Sieg den hessischen Rivalen Darmstadt 98 in Richtung 2. Liga geschossen und als Tabellendritter Kurs auf die Champions League gehalten. Der Japaner Makoto Hasebe erzielte nach der Pause per Strafstoß die Führung. Ante Rebic sorgte mit seinem ersten Bundesligator für die Entscheidung zugunsten der seit elf Heimspielen ungeschlagenen Gastgeber. Darmstadt hat nun zehn der zurückliegenden elf Punktspiele verloren, ist in der Fremde noch ohne jeden Punkt und liegt sieben Zähler hinter dem Relegationsplatz.