FC Bayern München: "Herbstmeister" sieht noch viel Luft nach oben

Als Robert Lewandowski dick eingepackt und mit Kapuze über dem Kopf durch die eiskalte Nacht zum Teambus stapfte, war von dem Matchwinner fast nur noch das Dauergrinsen im Gesicht zu sehen.

Trotzdem erkannten die Fans den Torjäger, der Bayern München im Januar zur 22. Herbstmeisterschaft geschossen hatte - und feierten ihn nach dem 2:1 (1:1) zum Bundesliga-Auftakt ins neue Jahr bei Aufsteiger SC Freiburg lautstark mit "Lewa"-Rufen.

Doch bei aller Freude über seine Saisontore Nummer 13 und 14 wusste auch Lewandowski, dass die durchwachsene Leistung des Fußball-Rekordmeisters am letzten Hinrunden-Spieltag im Breisgauer Gefrierschrank keinen Anlass zur Euphorie gab. "Ich hoffe, die Form geht noch nach oben", sagte Lewandoski, der durch seinen akrobatischen Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) den sechsten Bayern-Sieg in Folge gesichert hatte.

"Es war am Ende ein bisschen Glück dabei. Wir mussten hart kämpfen um diese drei Punkte. Bei minus acht, neun Grad ist es aber auch nicht so leicht zu spielen", erklärte der Pole, der vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion bereits die frühe Freiburger Führung durch Jannik Haberer ausgeglichen hatte. "Aber drei Punkte sind drei Punkte - und dass wir gewinnen, ist das Wichtigste", stellte der polnische Stürmer fest.

Trainer Carlo Ancelotti machte keinen Hehl daraus, dass er mit dem Auftritt seiner Schützlinge alles andere als zufrieden war. "Wir haben einfach nicht gut gespielt", gab Ancelotti, der Topstar Franck Ribéry zunächst auf die Bank gesetzt hatte, unumwunden zu: "Was mir gefallen hat, ist allerdings der Wille, der Charakter, den die Mannschaft gezeigt hat. Deshalb haben wir das Spiel am Ende doch noch gewonnen. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir also nicht zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis."

Auch Philipp Lahm war anzumerken, dass ihn der Stotterstart ins neue Jahr nachdenklich machte. "Wir hatten uns das schon anders vorgestellt - nämlich besser Fußball zu spielen und nicht in Rückstand zu geraten", sagte der Kapitän, "am Ende war es ein glücklicher Sieg. Uns fehlt noch ein bisschen der Rhythmus."

