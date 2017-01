später lesen Freiburg Hertha-Coach nimmt sein Team in die Pflicht Teilen

Panik lässt Pal Dardai nicht aufkommen. Der Trainer von Hertha BSC nimmt seine Profis in Schutz, auch wenn er genau weiß, wie es um den Berliner Fußball-Bundesligisten gerade steht. Allerdings erklärte der Ungar nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt das nächste Spiel am kommenden Samstag gegen den FC Ingolstadt zum Wegweiser: "Auswärtsspiele können immer in die Hose gehen, leider ist es so gewesen. Zu Hause musst du gewinnen. Das entscheidet in sogenannten schwachen Phasen, in welche Richtung es geht." Von Krise könne keine Rede sein, betonte Dardai am Tag nach dem 1:2 in Freiburg, "es gab keine Chaosmomente".