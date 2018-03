später lesen München Heynckes fordert mehr Menschlichkeit 2018-03-16T20:38+0100 2018-03-17T10:36+0100

Jupp Heynckes sieht die Bundesligavereine nach den bemerkenswerten Aussagen von Weltmeister Per Mertesacker zum Druck im Profifußball gefordert. "Man muss in den Klubs Menschen installieren, die sich auch um die Menschen, um die Spieler kümmern", sagte der Trainer des FC Bayern in München. Der 72-Jährige meinte damit vor allem Psychologen. "Wir Menschen sind alle verschieden." Der eine könne mit Druck einfach besser umgehen als ein anderer.