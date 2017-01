Lausanne: Jamaikas Carter positiv getestet - Bolt verliert Gold

Sprint-Superstar Usain Bolt ist wegen einer positiven Dopingprobe seines Staffel-Kollegen Nesta Carter sein "Triple-Triple" los. Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) gestern mitteilte, muss die jamaikanische 4x100-m-Staffel ihre Goldmedaille der Olympischen Spiele von Peking 2008 abgegeben.

Usain Bolt ist damit "nur" noch achtmaliger Olympiasieger. Jamaika hatte in Peking in Weltrekordzeit Gold gewonnen, Zweiter wurde das Team aus Trinidad und Tobago. Das deutsche Quartett mit Tobias Unger, Till Helmke, Alexander Kossenow und Martin Keller rückt auf Platz vier vor. Als "Triple-Triple" wurden Bolts Siege über 100 m, 200 m und in der Staffel in Peking, London sowie Rio de Janeiro benannt.

Bei Nachtests wurde bei Carter, der schon länger unter Verdacht stand, das Stimulans Methylhexanamin gefunden. Der 31-jährige Carter hatte mit Jamaika auch Olympia-Gold in London 2012 gewonnen und wurde zudem 2011, 2013 und 2015 Staffel-Weltmeister. Methylhexanamin war 2014 bei den Winterspielen in Sotschi auch bei Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle gefunden worden.

Bolt liegt damit in der "ewigen" Bestenliste der Leichtathleten weiterhin auf Rang drei, muss sich diesen aber mit Ray Ewry teilen.

(sid)