Krefeld/Paris: Kaum noch Hoffnung auf Live-Bilder von Handball-WM

Der TV-Blackout beim nächsten großen Auftritt der erfolgreichen Handball-"Bad Boys" ist kaum noch zu vermeiden. Eine Woche vor der am 11. Januar beginnenden Handball-WM in Frankreich rückt eine Lösung im Streit um die Fernsehrechte in immer weitere Ferne - Bewegtbilder vom deutschen Europameister wird es hierzulande wohl nicht geben. "Wir müssen jetzt halt versuchen, irgendwie eigenständig etwas auf die Beine zu stellen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch, schloss ein Streaming über die verbandseigene Homepage aber aus.