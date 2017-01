später lesen Melbourne Kerber muss Fed-Cup-Auftakt gegen USA absagen Teilen

Twittern







Angelique Kerber steht dem deutschen Fed-Cup-Team in der Erstrundenpartie gegen Gastgeber USA am 11./12. Februar auf Hawaii nicht zur Verfügung. "Ich habe schweren Herzens abgesagt. Vom Reisestress her wäre es zu extrem geworden. Es ist zu weit weg", sagte die Weltranglistenerste Kerber gestern kurz vor Beginn der Australian Open in Melbourne (bis 29. Januar) und sprach von einer "sehr schwierigen Entscheidung".