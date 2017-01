später lesen Chaux-Neuve Kombinierer feiern Doppel- und Dreifachsieg Teilen

Erst ein Doppelsieg am Samstag, dann gestern ein deutsches Triple: Die Nordischen Kombinierer sind einen Monat vor der WM in Lahti im Weltcup weiter eine Klasse für sich. Fabian Rießle siegte gestern beim Dreifach-Sieg des DSV vor Johannes Rydzek und Eric Frenzel, nachdem 24 Stunden zuvor Weltmeister Rydzek vor Rießle gewonnen hatte. Frenzel agierte am Wochenende unglücklich, verteidigte dank seines vierten Platzes von Samstag aber die Führung im Gesamtweltcup.