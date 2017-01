Lahti: Kombinierer feiern vierten Dreifach-Erfolg der Saison

Eric Frenzel und Fabian Rießle mit den Saisonsiegen acht und neun, der vierte Dreifach-Triumph als Krönung einer fast perfekten WM-Generalprobe: Die beinahe erdrückende Dominanz der deutschen Kombinierer ist auch im neuen Jahr ungebrochen. Olympiasieger Frenzel und Rießle sorgten beim Weltcup im finnischen Lahti rund zwei Monate vor der Weltmeisterschaft an gleicher Stelle für die nächsten DSV-Siege, Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) belegte zweimal Rang drei.

Am Sonntag räumten die Deutschen dabei durch Rießle, Frenzel (+4,7 Sekunden) und Rydzek (+11,6) sogar zum bereits vierten Mal im WM-Winter alle Podestplätze ab. "Das war ein wahnsinnig cooler Tag heute", sagte Rießle, der knapp geschlagene Frenzel war ebenfalls "hochzufrieden". Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/+32,8) rundete als Fünfter das erneut herausragende Mannschaftsergebnis ab. Weltcup-Rekordsieger Hannu Manninen zeigte bei seinem mit Spannung erwarteten Comeback derweil Licht und Schatten.

Die Überlegenheit der Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) wird nach den ersten beiden Wettbewerben des Jahres 2017 dagegen langsam geradezu unheimlich. Durch Frenzels vierten und Rießles ersten Saisonsieg haben die deutschen "Dominierer" nunmehr alle neun Wettbewerbe in diesem Winter gewonnen. In den Einzeln triumphierte neben Frenzel und Rießle dreimal Rydzek, dazu kommt ein überlegener Erfolg im bislang einzigen Staffel-Wettbewerb.

In Lahti hatte am Samstag Frenzel im Alleingang gesiegt. Als Zweiter, allerdings schon 1:06 Minuten hinter dem norwegischen Supertalent Jarl Magnus Riiber (19) war der viermalige Gesamtweltcup-Sieger in den Langlauf gegangen, hatte letztlich aber dennoch ungefährdet triumphiert.

