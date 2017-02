später lesen Pyeongchang Kombinierer holen Weltcupsiege 16 und 17 der Saison Teilen

Twittern





2017-02-05T19:02+0100 2017-02-06T07:10+0100

Mit einem beeindruckenden Doppelsieg beim Olympia-Test in Pyeongchang hat Weltmeister Johannes Rydzek kurz vor der WM in Lahti seinen Dauer-Konkurrenten Eric Frenzel aus dem Gelben Trikot verdrängt. "Das war ein geniales Wochenende", sagte Rydzek, der in Südkorea seine Saisonsiege Nummer sieben und acht feierte. Besonders der Erfolg am Sonntag hinterließ Eindruck. Der 25-Jährige holte in der Loipe einen Rückstand von 1:16 Minuten auf und hatte auf den letzten Metern noch Luft, um Frenzel im Zielsprint zu bezwingen.