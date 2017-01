Predazzo: Kombinierer siegen munter weiter

Eric Frenzel lief mit entspanntem Lächeln zum nächsten Coup, dahinter krönte Johannes Rydzek als Zweiter seine sagenhafte Aufholjagd: Die deutschen Kombinierer haben ihren phänomenalen Siegeszug beim Weltcup in Val di Fiemme fortgesetzt, auch das zehnte Saisonrennen gewonnen und zum fünften Mal in den letzten sechs Rennen einen Doppelsieg gefeiert. Die Dominanz von Olympiasieger Frenzel war dabei fast schon beängstigend.

"Heute habe ich es richtig genossen, das lief super", sagte der 28 Jahre alte Oberwiesenthaler nach seinem 36. Weltcup-Sieg in der ARD. Frenzel winkte schon rund 200 Meter vor dem Ziel fröhlich ins Publikum und überquerte die Ziellinie mit seinem Markenzeichen, dem Telemark-Schritt.

24,2 Sekunden Vorsprung hatte der Sachse im Ziel des 10-Kilometer-Langlaufs auf Teamkollege Rydzek (Oberstdorf), der nach verpatztem Springen noch von Platz 25 auf das Podest stürmte. Dritter wurde der Norweger Magnus Moan (+25,9 Sekunden). Frenzel baute damit die Führung im Gesamtweltcup vor Rydzek aus.

Dabei konnte Frenzel, der als Sprung-Zweiter hinter dem später chancenlosen Österreicher Mario Seidl in die Loipe gegangen war, die zweite Hälfte im Schongang bestreiten, nachdem er schon 50 Sekunden vor der Konkurrenz gelegen hatte. "Körner zu sparen, das war hier durchaus die Maßgabe für Eric. Die Saison ist lang, es wird noch hart", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch.

Frenzel, der sich in der "ewigen" Bestenliste dem in den Weltcup zurückgekehrten Finnen Hannu Manninen (48 Siege/pausierte diesmal) weiter annähert, hatte nie zuvor ein Weltcup-Rennen in Val di Fiemme gewonnen, dort allerdings 2013 den zweiten seiner mittlerweile drei WM-Titel geholt. Sollte die deutsche Nummer eins ihre Form auch nur ansatzweise halten, dürfte bei den kommenden Welttitelkämpfen in Lahti (22. Februar bis 5. März) noch das eine oder andere Gold hinzukommen.

(sid)