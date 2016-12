später lesen Köln Kroos ist der "Kicker"-Mann des Jahres Teilen

Twittern







Der Fußball-Nationalspieler Toni Kroos vom spanischen Rekordmeister Real Madrid ist vom kicker-Sportmagazin als "Mann des Jahres 2016" ausgezeichnet worden. "Seine Erfolge stehen für sich. Zweimaliger Champions-League-Sieger mit zwei Vereinen, dazu Weltmeister mit der Nationalmannschaft", sagt Bundestrainer Joachim Löw in seiner Laudatio: "Die eigentliche Leistung aber liegt in der Konstanz, mit der er auf Weltklasse-Niveau agiert. Woche für Woche, Spiel für Spiel, in der Liga, in der Champions League, bei der Nationalelf."