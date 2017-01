später lesen Bremen Kruse unverletzt nach nächtlichem Auto-Unfall Teilen

Angreifer Max Kruse von Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat in der Nacht zum Donnerstag einen Autounfall unverletzt überstanden. "Ich bin bei dem Glatteis von der Fahrbahn abgekommen und ein bisschen in die Leitplanke gerutscht. Mein Auto ist kaputt, aber mir geht es gut", sagte Kruse. Werders Sportchef Frank Baumann erklärte: "Er war nicht zu schnell." Allerdings störte sich der 41-Jährige am Zeitpunkt des Unfalls: "Es ist besser, wenn man um diese Uhrzeit schläft." Der Unfall war gegen vier Uhr morgens.