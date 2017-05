Düsseldorf: Kurioser Weltrekord beim Marathon in Düsseldorf

Robert Chemonges fiel auf die Knie und nahm sich einen Moment zum Beten. Danach hüllte er die ugandische Heimatflagge um sich und strahlte mit der Sonne um die Wette. Während dieser Augenblicke herrschte im Zieleinlauf entlang der Rheinpromenade frenetischer Jubel. Denn Chemonges war der Erste, der die 42,195 Kilometer beim Metro Marathon in Düsseldorf absolvierte (2:10:30 Stunden). Für den 19-Jährigen war es der dritte Marathon überhaupt, und ein taktisch geschickter dazu: Wegen der fehlenden Erfahrung ließ sich Chemonges mitziehen und attackierte im richtigen Moment selbst: "Jetzt hoffe ich, auch bei der Weltmeisterschaft in London dabei zu sein", sagte er. Von Christoph Zabkar

Gute Chancen, in der englischen Hauptstadt zu starten, hat auch die Gewinnerin der Frauen Doroteia Alves Peixoto. Dabei führte Sara Ramadhani Makera aus Tansania das Rennen mehr als 40 Kilometer lang an, ehe bei ihr der zu diesem Zeitpunkt äußerst bittere Kräfteverschleiß einsetzte. Peixoto erkannte die Situation und zog vorbei. "Als ich sie zwei Kilometer vor dem Ende gesehen hatte, wusste ich, dass ich das Rennen gewinnen kann." Dies tat die Portugiesin mit einer echten Punktlandung: Denn ihre Brutto-Zeit von 2:32:00 Stunden entspricht exakt der portugiesischen WM-Norm. Als Zweite konnte sich Makera immerhin über eine persönliche Bestzeit freuen (2:33:05). Die Dritte, Carmen Patricia Martinez Aguilar aus Paraguay, stellte in 2:35:14 Stunden sogar einen neuen Landesrekord auf. Die besten Deutschen im Feld waren indes Marcin Blazinski (Fünfter) mit der Jahresbestzeit von 2:17:06 Stunden sowie Tinka Uphoff (Sechste in 2:55:43 Stunden).

Für ein echtes Kuriosum sorgte dann noch Raphael Igrisianu. Einen Basketball dribbelnd überwand der Wahl-Düsseldorfer die Strecke in 3:00:25 Stunden und darf sich über einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde freuen. Dieser Erfolg wäre wohl kaum möglich gewesen, hätte ein Fahrradfahrer ihm zu Beginn des Rennens nicht eine Luftpumpe geliehen, nach der Igrisianu vor dem Start verzweifelt gesucht hatte.

