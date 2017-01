später lesen München Lahm will bis 2018 weitermachen Teilen

Philipp Lahm plant vorerst sein Karriereende als Fußball-Profi im Sommer 2018. "Aktuell noch das jetzige und dann noch eines", sagte er vor dem Abflug des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar auf die Frage, wie viele Jahre er noch spielen werde. In der Vergangenheit hatte der Mannschaftskapitän mehrmals betont, seinen Vertrag bis zu dessen Ablauf erfüllen zu wollen. Die Verantwortlichen des FC Bayern haben Lahm allerdings auch eine Position in der sportlichen Leitung in Aussicht gestellt.