Leichtathletik 14-jährige Französin verblüfft mit 6,57 Meter im Weitsprung

Die Leichtathletik-Welt staunt über eine 14-Jährige. Die Französin Heather Arneton flog in Eaubonne im Weitsprung auf 6,57 Meter hinaus. Nur zwei Athletinnen unter 18 Jahren waren in der Halle je weitergesprungen: In den 80er Jahren die später zweimalige Olympiasiegerin Heike Drechsler (unter ihrem Mädchennamen Daute) aus Jena mit 6,58 Meter und die Russin Anu Kaljurand (6,61). Teenager Arneton hatte bereits im Dezember 6,42 Meter vorgelegt. "Sie wird Olympiasiegerin - und ich bin nicht verrückt, das zu behaupten", sagte ihr Trainer Antony Yaïch der Zeitung "Le Parisien" danach. "Ich habe noch nie ein vergleichbares Talent gesehen."