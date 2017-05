später lesen Leichtathletik Alina Reh knackt WM-Norm über 5000 Meter 2017-04-30T09:45+0200 2017-04-30T09:45+0200

Junioren-Europameisterin Alina Reh hat in Berlin über 5000 m die WM-Norm geknackt und ihre persönliche Bestleistung um mehr als 25 Sekunden verbessert. Die erste 19 Jahre alte Ulmerin, im März Achte der Hallen-EM in Belgrad über 3000 m, kam in 15:16,39 Minuten ins Ziel und blieb damit klar unter der Normzeit für London (15:22,00).