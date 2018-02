später lesen Leichtathletik Chumba und Dibaba gewinnen Tokio-Marathon 2018-02-25T09:43+0100 2018-02-25T09:43+0100

Anna Hahner hat erstmals in ihrer Karriere einen Marathon aufgeben müssen. Die 28-Jährige stieg am Sonntag in Tokio wegen einer Entzündung im Oberschenkel, die sie sich vor zweieinhalb Wochen zugezogen hatte, noch vor der 5-Kilometer-Marke aus. Die Norm für die Heim-EM im August in Berlin hatte Hahner bereits im Vorjahr geknackt. Den Sieg über die klassischen 42,195 Kilometer sicherte sich die Äthiopierin Birhane Dibaba in sehr guten 2:19:51 Stunden. Bei den Männern setzte sich der Kenianer Dickson Chumba in 2:05:30 Stunden durch.