Kugelstoß-Meeting auf Rügen: David Storl und Anita Martón siegen

David Storl und Anita Martón haben am Sonntag die Hauptwettbewerbe beim traditionellen Kugelstoß-Hallenmeeting in Sassnitz auf Rügen gewonnen. Der zweimalige Weltmeister aus Leipzig stieß die Kugel auf 20,86 Meter und verwies den Rumänen Andrej Gag, der auf 19,82 Meter kam, auf den zweiten Rang. Storl siegte zum zweiten Mal nach 2014 in Sassnitz. Seine Jahresweltbestleistung in der Halle von 21,37 Metern verfehlte der Vize-Weltmeister allerdings klar. Die Olympia-Dritte Anita Martón aus Ungarn verhinderte den dritten Sieg von Christina Schwanitz auf Deutschlands größter Insel. Martón kam auf 18,38 Meter, die Weltmeisterin vom LV Erzgebirge musste sich auf Rang zwei mit 18,04 Metern begnügen. Als Dritte erfüllte die Neubrandenburgerin Claudine Vita mit 17,78 Metern die Norm für die Hallen-Europameisterschaften vom 3. bis 5. März in Belgrad.