später lesen Leichtathletik Fünfkämpferin Schleu wird Vierte beim Weltcup in Kecskemet 2017-05-06T20:12+0200 2017-05-06T20:13+0200

Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hat beim dritten Weltcup des Jahres das Podium knapp verpasst. Die 27 Jahre alte deutsche Meisterin wurde am Samstag im ungarischen Kecskemet Vierte. Die Weltranglistenerste Lena Schöneborn fehlte wie schon beim zweiten Weltcup in diesem Jahr in Kairo verletzungsbedingt. Das Männerfinale in Kecskemet findet am Sonntag mit den Brüdern Marvin und Patrick Dogue statt.