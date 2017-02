später lesen Halbmaraton Jepchirchir siegt mit Weltrekord – Krause gibt auf FOTO: dpa, nic Teilen

Die Kenianerin Peres Jepchirchir hat den Halbmarathon-Weltrekord um drei Sekunden verbessert. Beim hochkarätig besetzten Rennen in Ras Al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) siegte die 23-Jährige am Freitag in 65:06 Minuten.