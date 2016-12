später lesen Leichtathletik Hallen-DM findet 2018 in Dortmund statt Teilen

Twittern







Die 65. deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten finden 2018 in Dortmund statt. Das gab das Präsidium des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bekannt. Ausgetragen werden die Titelkämpfe voraussichtlich am 17. und 18. Februar 2018 in der Helmut-König-Halle. Im Februar 2017 ist Leipzig Gastgeber der Hallen-DM.