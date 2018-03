später lesen Speerwurf-Weltmeister Vetter schockt Konkurrenz mit 92,70-Meter-Wurf FOTO: rtr, tj FOTO: rtr, tj 2018-03-11T18:12+0100 2018-03-11T18:15+0100

Mit zwei Siegen und erfüllten EM-Normen starten die deutschen Leichtathleten in die Freiluftsaison. Für den Kracher in Leiria sorgt Speerwurf-Ass Johannes Vetter. Fünf Monate vor dem Saisonhöhepunkt in Berlin läuft bei den DLV-Assen aber noch nicht alles rund.