Dänischer Hochspringer: Klausen gewinnt Meeting in Köln

Der Däne Janick Klausen hat das elfte internationale Hallen-Hochsprungmeeting in Köln gewonnen. Der 23-Jährige siegte beim "Springen mit Musik" mit 2,26 Metern. An der Höhe von 2,30 Metern scheiterte er am Mittwochabend dreimal. Der Brite Allan Smith wurde mit 2,23 Metern Zweiter vor dem höhengleichen Olympia-Teilnehmer Mateusz Przybylko. Der Leverkusener verpasste damit die Norm für die Hallen-EM vom 3. bis 5. März in Belgrad ebenso wie Eike Onnen. Der Athlet aus Hannover, 2016 Dritter der Freiluft-EM, wurde in Köln mit 2,12 Metern lediglich Elfter. Norm für Belgrad sind 2,26 Meter.