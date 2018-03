Schon 2012 und 2014 gab es WM-Silber - und auch diesmal durfte Kugelstoß-Ass David Storl nach starker Leistung über Platz zwei jubeln. Bei der Hallen-WM in Birmingham war nur ein Neuseeländer besser als der Sachse.

David Storl reckte die Faust in die Höhe, pustete einmal kräftig durch und holte sich dann die deutsche Fahne: Mit Saisonbestleistung von 21,44 m gewann der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister bei der Hallen-WM in Birmingham Silber - und zeigte damit nach einer schwierigen Zeit wieder alte Stärke.

"Für mich war heute das Wichtigste, dass wir zum Saisonhöhepunkt die beste Leistung abliefern. Das hat die letzten Jahre nicht so geklappt, diesmal hat es geklappt", sagte der 27-Jährige: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein Ausgangspunkt für eine gute Sommersaison."

Unschlagbar war am Samstagmittag der Titelverteidiger Tom Walsh aus Neuseeland. Seine 22,31 m waren die viertbeste Hallen-Weite in der Geschichte. Storl hatte sich bereits 2012 und 2014 WM-Silber in der Halle gesichert.

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) war es die zweite Medaille der Titelkämpfe. Hochspringer Mateusz Przybylko gewann am Donnerstag Bronze.

Storl übertrifft eigene Erwartungen

Damit, dass nun Storl für weiteres Edelmetall sorgte, war im Vorfeld eigentlich nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Nach der verkorksten Freiluft-WM im vergangenen Jahr hatte er sich von seinem langjährigen Trainer Sven Lang getrennt und wollte mit seinem neuen Coach Wilko Schaa neue Reize setzen. In die WM ging er nicht als klarer Medaillenkandidat. 21,19 m standen für ihn zuvor zu Buche.

"Bronze war das absolute Fernziel, weil die Ausgangsleistungen der anderen so gut waren", sagte Storl, der auch bei Olympia in Rio 2016 mit Platz sieben hinter seinen Ambitionen zurückgeblieben war: "Nach den letzten zwei Jahren, in denen es beschissen lief, in denen die Wettbewerbe beim Saisonhöhepunkt immer versaut wurden, freut man sich natürlich, wenn man wieder eine Medaille mitnimmt."

Und Storl ließ in Birmingham dabei in Bronzemedaillengewinner Tomas Stanek (Tschechien) und Hallen-Europameister Konrad Bukowiecki (Polen) zwei Stoßer hinter sich, die in diesem Jahr die 22-Meter-Marke geknackt hatten. Doch diesmal blieben sie hinter ihren Vorleistungen zurück - und nicht Storl.

Eine Medaille im Siebenkampf hat unterdessen Kai Kazmirek (Neuwied) im Blick. Der WM-Dritte im Zehnkampf kommt nach sechs Wettbewerben auf 5388 Punkte und liegt vor dem abschließenden 1000-m-Lauf am Samstagabend (20.50 Uhr/MEZ) auf dem dritten Platz.

Es führt Zehnkampf-Weltmeister Kevin Mayer (Frankreich/5471) vor dem Olympia-Dritten Damian Warner (Kanada/5437). Der Este Maicel Uibo (5375) als Vierter könnte Kazmirek die Medaille noch streitig machen.

Die deutsche Dreisprung-Meisterin Neele Eckhardt (Göttingen) konnte nicht in die Medaillenvergabe eingreifen. Die 25-Jährige kam auf 13,87 und damit auf Platz 13. Kristin Gierisch (Chemnitz), Zweite der Hallen-WM vor zwei Jahren und Goldmedaillengewinnerin der Hallen-EM 2017, war in Birmingham nicht am Start. Es siegte die Titelverteidigerin und Freiluft-Weltmeisterin Yulimar Rojas (Venezuela) mit Weltjahresbestleistung von 14,63.

Über 60 m qualifizierte sich Michael Pohl (Wetzlar), Debütant im DLV-Trikot, in 6,73 Sekunden für das Halbfinale am Samstagabend (20.11 Uhr/MEZ). Peter Emelieze (Köln/6,77) schied dagegen aus.

(sid/dpa)