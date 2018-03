Noch mit der Bronzemedaille in der Hand schwebte Hochsprung-Held Mateusz Przybylko schon in höheren Sphären. weniger

Noch mit der Bronzemedaille in der Hand schwebte Hochsprung-Held Mateusz Przybylko schon in höheren Sphären.

"Ja, den deutschen Rekord will ich mir jetzt holen. Wann, das ist egal. Ich bin ja noch jung", sagte der 25-Jährige, kurz nachdem er bei der Hallen-WM in Birmingham überraschend den Sprung aufs Podest geschafft hatte.

Der Leichtathlet von Bayer Leverkusen wird sein Glück wohl erst richtig fassen können, wenn er am Samstag wieder zu Hause ist. 2,29 Meter hatte Przybylko in der Arena überquert.

Seine Gedanken flogen aber schon acht Zentimeter höher: Den über 33 Jahre alten deutschen Freiluft-Rekord des Kölners Carlo Thränhardt, der am 2. September 1984 in Rieti 2,37 Meter meisterte, will er sich irgendwann mal schnappen.