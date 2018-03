2016 verteidigte er seinen deutschen Meistertitel erfolgreich und konnte sich ebenfalls für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifizieren. Dort scheiterte er jedoch vor dem Finallauf. 2017 wurde er dann deutscher Meister in der Halle und im Freien. Bei der Hallen-EM in Belgrad belegte er Platz sieben. Am 25. Juni konnte er mit einer... mehr

2016 verteidigte er seinen deutschen Meistertitel erfolgreich und konnte sich ebenfalls für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro qualifizieren. Dort scheiterte er jedoch vor dem Finallauf. 2017 wurde er dann deutscher Meister in der Halle und im Freien. Bei der Hallen-EM in Belgrad belegte er Platz sieben. Am 25. Juni konnte er mit einer persönlichen Bestleistung von 2,35 Metern die Teilnahme für die WM 2017 in London sichern. weniger