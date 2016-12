später lesen Silvesterlauf in Backnang Mockenhaupt bei Comeback Zweite Teilen

Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt hat den erhofften Sieg bei ihrem Comeback verpasst. Die 42-fache deutsche Meisterin beendete den Silvesterlauf in Backnang am Samstag als Zweite hinter Hanna Klein. Die 23 Jahre alte Psychologiestudentin aus Schorndorf setzte sich vor rund 10.000 Zuschauern in der Streckenrekordzeit von 33:13 Minuten klar vor Mockenhaupt durch, die bei ihrer Rückkehr nach einjähriger Verletzungspause 43 Sekunden zurücklag. "Ich bin von Mocki zu diesem Sieg getrieben worden", sagte Klein. Bei den Männern gewann Marcel Fehr (SG Schorndorf). In 29:47 Minuten blieb er über die 10 Kilometer als erster Läufer in Backnang unter 30 Minuten und pulverisierte den Streckenrekord von Arne Gabius aus dem Vorjahr um 33 Sekunden.