Leichtathletik: Mutko gibt Trainern die Schuld an Doping

Der russische Vizeregierungschef Witali Mutko hat Doping bei den Leichtathleten seines Landes eingestanden, die Hauptschuld aber den Trainern gegeben. "Die Russische Leichtathletik-Föderation ist eine nichtstaatliche Organisation, es gab dort viel Missbrauch", sagte Mutko am Dienstag in Moskau. "Die Sportler haben die Regeln verletzt; viele Trainer verstehen nicht, wie man ohne Doping arbeitet, und für sie ist es Zeit zu gehen", zitierte die staatliche Agentur R-Sport den ehemaligen Sportminister. Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hatte am Montag klargestellt, dass die Sperre der russischen Leichtathleten wegen des Doping-Skandals frühestens nach der WM im November aufgehoben wird. Erst müsse die russische Anti-Doping-Agentur Rusada wieder international zugelassen sein. Der russische Verband habe sich im letzten Jahr erneuert, sagte Mutko. Es gebe eine neue Führung, einen neuen Cheftrainer und neue Sportler. "Alle Athleten sind unter Kontrollen, alle werden getestet", sagte er. Mutko hat bislang den Vorwurf von systematischem Doping im russischen Sport als westliche Propaganda zurückgewiesen.