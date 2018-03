später lesen Ultralangstrecke Nele Alder-Baerens und Alexander Dautel holen Titel über 100km 2018-03-10T16:53+0100 2018-03-10T16:53+0100

Nele Alder-Baerens (Ulrta Sport Club Marburg) ist bei den deutschen 100km-Meisterschaften in Rheine der dritte Titelgewinn in Folge gelungen. Die 39 Jahre alte Ultralangstrecklerin, die seh- und hörbehindert ist, benötigte für die längste Meisterschaftsdistanz im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) 7:33:14 Stunden und hatte im Ziel einen großen Vorsprung vor Susanne Kraus (PSV Grün-Weiß Kassel, 7:59,11h) und Anke Libuda (BSG Springorum Bochum, 8:43:37h.). Bei den Männern siegte Alexander Dautel (LG Nord Berlin) dank seiner stärkeren Endphase in 7:01:04 Stunden vor Gerrit Wegener (LTC Berlin, 7:03:56), mit dem er sich über weite Strecken des Rennens ein spannendes Duell lieferte. Hinter dem Spitzenduo folgte mit deutlichem Abstand Marcel Leuze (TG Viktoria Augsburg) in 7:33:16 Stunden.