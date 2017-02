später lesen Nerv eingeklemmt Olympia-Dritter Jasinski muss Istaf absagen Teilen

Der Olympia-Dritte Daniel Jasinski hat seinen Start im Diskus-Wettbewerb beim Hallen-Istaf am Freitagabend in Berlin aufgrund einer Verletzung kurzfristig absagen müssen. "Ich habe mir beim Krafttraining einen Nerv im Rücken eingeklemmt und bin schon seit drei Tagen in Behandlung", sagte der 27-Jährige aus Wattenscheid. Sein Ziel sei nun, "fit zu werden für den Sommer", so Jasinski. Im August steht in London die Leichtathletik-WM auf dem Plan.