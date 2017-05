später lesen Diskus-Olympiasieger Robert Harting will noch zwei Medaillen holen FOTO: afp, lv 2017-04-30T13:52+0200 2017-04-30T13:52+0200

Diskuswurf-Altmeister Robert Harting hat sich auch für seine letzten beiden Karriere-Jahre mit seinem neuen Coach ehrgeizige Ziele gesetzt. Sowohl bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in diesem Jahr in London als auch bei der Heim-EM 2018 in Berlin will der 32-Jährige noch einmal aufs Podest.