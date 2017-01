später lesen Leichtathletik Russland untersucht Massenabsage bei Turnier Teilen

Twittern





2017-01-25T13:52+0100 2017-01-25T13:52+0100

Der russische Leichtathletikverband (WFLA) will Absagen mehrerer Sportler bei einem nationalem Turnier wegen Dopingkontrollen untersuchen. "Es gibt Informationen, dass nur ein Teil der Athleten erschienen ist", sagte der WFLA-Chef, Dmitri Schljachtin, der Agentur Tass zufolge am Dienstag in Moskau. "Wir haben sofort reagiert und eine Untersuchung eingeleitet." Zuvor war bekannt geworden, dass Athleten bei dem Wettbewerb in Orenburg an der Grenze zu Kasachstan wegen der Ankündigung von Dopingkontrollen kurzfristig abgesagt hatten. Wie viele Athleten ihre Teilnahme zurückzogen, war zunächst nicht bekannt. Zahlreiche russische Sportler sind nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zwischen 2011 und 2015 Teil einer systematischen staatlichen Dopingpolitik gewesen. Die Leichtathleten sind von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Auch bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro waren sie gesperrt.